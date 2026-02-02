Momenti di forte apprensione questa mattina all’ufficio postale di Assemini, in via Pascoli, durante il primo giorno di pagamento delle pensioni, tradizionalmente caratterizzato da un’elevata affluenza di utenti. Una signora di circa 80 anni, mentre era seduta in attesa del proprio turno, è stata colta da un improvviso malore ed è caduta a terra.

Immediato l’intervento del giovane direttore della sede, Davide Vaccargiu, che ha compreso subito la gravità della situazione. Dopo aver constatato l’assenza di respiro e di battito cardiaco, il direttore ha avviato senza esitazione le manovre di massaggio cardiaco, sotto gli occhi spaventati dei numerosi clienti presenti e dei colleghi. Degno di nota anche il supporto di una sportellista, in servizio da molti anni presso l’ufficio postale di Assemini, che ha affiancato il direttore nelle delicate fasi dei soccorsi. Grazie alla prontezza e alla lucidità del personale, la donna ha ripreso conoscenza.

Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi gli operatori del 118, che hanno preso in carico l’anziana e l’hanno trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Un intervento encomiabile che dimostra come, oltre all’erogazione quotidiana dei servizi ai cittadini, oggi all’interno di un ufficio postale si sia riusciti a salvare una vita, in una giornata particolarmente complessa e affollata.