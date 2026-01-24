Fiorentina-Cagliari 1-2, rossoblù strepitosi: Kilicsoy e Palestra li fanno viola, Pisacane vola all’undicesimo posto. Grandissima prestazione del Cagliari che espugna il Franchi e rimette nei guai la Fiorentina: inutile il gol di Brescianini, il bunker di Pisacane regge come contro la Juventus e ora la classifica diventa da sogno, con la salvezza a un passo e i rossoblù con otto punti di vantaggio sulla zona calda. Uno scenario davvero impensabile sino a due settimane fa, che dimostra quanto contino i tre punti in serie A. Gigantesche prove di Caprile e Mina in difesa, con un Palestra strepitoso che sigla il suo primo gol in serie A con un bolide a fil di palo.

Ma ancora prima a trafiggere De Gea ci aveva pensato un ispiratissimo Kilicsoy, che torna a segnare e fa impazzire la difesa di Vanoli. Il Cagliari si è difeso bene con un buon centrocampo, Gaetano si ritrova meglio nel nuovo ruolo alla Pirlo e si può dare anche il bentornato a Sulemana, entrato nel secondo tempo, che ha dimostrato di conoscere la squadra. Borrelli nel finale ha sfiorato il tris, Pisacane ha trovato la formula giusta e infatti questa volta non ha cambiato la formazione iniziale. Al netto degli assenti e delle carenze di gioco, la squadra combatte e infila due vittoria di fila, che cambino volto alla stagione.