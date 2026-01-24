Volo salvavita dalla Sardegna in Toscana: un aeromobile G650 dell’Aeronautica militare è atterrato all’aeroporto di Firenze con a bordo un bambino di 21 mesi in imminente pericolo di vita, trasferito con urgenza dall’ospedale San Michele di Cagliari all’ospedale pediatrico Meyer.

L’attivazione della missione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala situazioni di vertice del Comando squadra aerea di Milano, che ha interessato il 31° Stormo di Ciampino, reparto impegnato nel servizio di prontezza operativa per i trasporti sanitari urgenti. Il velivolo è decollato da Ciampino nelle prime ore del pomeriggio diretto a Cagliari, dove il piccolo è stato imbarcato insieme alla madre e a un’equipe medica. Arrivato a Firenze, il bambino è stato trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera per il ricovero. L’Aeronautica militare ricorda che il trasporto sanitario urgente rientra tra i compiti istituzionali svolti a favore della collettività, garantiti 24 ore su 24, tutto l’anno, anche in condizioni meteorologiche complesse, per il trasferimento di pazienti, organi ed equipe mediche.