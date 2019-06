Fiorello torna alla Forte Arena il 20 luglio 2019

Lo showman più amato dagli italiani, Fiorello, torna alla Forte Arena con un nuovo imperdibile spettacolo ideato per l’evento che lo vedrà protagonista il prossimo il 20 luglio 2019. Fiorello, in questa unica serata, porterà sul palco la sua e la nostra quotidianità. A suo modo, racconterà vizi e virtù di un’Italia che cambia, attraverso monologhi, gag e momenti di pura improvvisazione, che prendono spunto dall’attualità e dalle vicende personali di Fiorello stesso. L’ironia, marchio di fabbrica del Rosario nazionale, sarà la musa ispiratrice e trainante dell’intero show. Sul palco Fiorello sarà accompagnato dalla sua band, diretta come di consueto dal Maestro Cremonesi. Lo spettacolo è scritto da Rosario Fiorello in collaborazione con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli e Federico Taddia. I biglietti saranno disponibili da Lunedì 3 Giugno alle ore 10:00 nei canali di Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it), TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.