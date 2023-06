Finta polizza da 13 mila euro, infermiera truffata: nei guai un noto broker di Cagliari

Ieri a San Vito, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata un ventisettenne cagliaritano, mediatore creditizio, noto per precedenti specifiche vicende giudiziaria in materia di raggiri. Questi era riuscito a convincere una quarantenne, infermiera del luogo a stipulare una polizza assicurativa del costo complessivo di oltre 13 mila euro, facendole credere che questa fosse obbligatoria per poter ottenere la concessione di un mutuo per l’acquisto della prima casa e che, all’atto della stipula dell’atto notarile per l’acquisto dell’immobile, avrebbe ottenuto dall’istituto bancario la restituzione di parte dell’importo di tale polizza per complessivi 8.800 euro. La donna si rendeva conto di essere stata buggerata soltanto alla presenza del notaio e dei rappresentanti della banca che le aveva finanziato il mutuo, nel momento in cui si stava per procedere al rogito.