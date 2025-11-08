Un dramma assurdo ha atteso una giovane professionista modenese di 36 anni, Stefania Palmieri, incinta al nono mese.

Ieri mattina la 36enne era diretta Verona quando sulla A22 del Brennero-tra Mantova Nord e Nogarole Rocca- la sua Audi è finita contro un camion.

La 36enne è morta sul colpo, insieme al suo bambino. Una tragedia immane che lascia sgomenti amici, parenti e colleghi che perdono una ragazza di talento. Stefania, figlia del professore Beniamino Palmieri del Network del Secondo parere, era infatti molto stimata e aveva già una carriera avviata. Sogni, obiettivi, una nuova famiglia che stava per nascere e che non vedranno mai la luce per un brutale e crudele destino