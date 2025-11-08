Il celebre e amatissimo direttore d’orchestra partenopeo Beppe Vessicchio si è spento a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma per una complicazione dovuta ad una polmonite insterstiziale.

A dare la notizia direttamente la famiglia di Vessicchio, che fa sapere che i funerali saranno in forma strettamente privata.

“Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessichio”. Una frase che è diventata celebre segnando decenni del Festival di Sanremo e della tv. Vessichio, con un volto così riconoscibile e familiare, è entrato nel cuore anche dei giovanissimi attraverso la sua partecipazione a programmi come “Amici” in cui ha portato la sua infinita professionalità e simpatia. Decine gli artisti con cui ha collaborato, soprattutto per le sue numerose esperienze Sanremesi. Basti pensare agli Avion Travel o Alexia, ma anche Edoardo Bennato, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Zucchero, Andrea Bocelli.

Vessicchio ormai non era solo un Direttore d’Orchestra ma una figura entrata nell’immaginario collettivo semplicemente con il suo talento e il suo approccio unico alla musica e ai nuovi talenti.

Foto del nostro partner QN