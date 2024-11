Fine vita in Sardegna, la legge sul suicidio assistito arriva in consiglio regionale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna potrebbe diventare la prima regione italiana a regolamentare il diritto alla morte volontaria assistita. È stata infatti depositata in consiglio regionale la proposta di legge “Liberi Subito”, promossa dall’associazione Luca Coscioni. L’obiettivo è stabilire regole precise per accedere a questa pratica, in linea con quanto stabilito dalla corte costituzionale.

La morte assistita in Italia è diventata legale dopo la sentenza storica della Corte Costituzionale nel 2019, che ha fatto seguito al caso di Dj Fabo. La Corte ha stabilito che una persona può chiedere l’aiuto per porre fine alla propria vita solo se si trova in gravi condizioni: deve essere affetta da una malattia irreversibile, soffrire in modo insopportabile e dipendere da trattamenti vitali. Inoltre, la persona deve essere capace di prendere una decisione autonoma.

La Sardegna è la 17esima regione a trattare la questione, ma potrebbe essere la prima a trasformarla in legge.