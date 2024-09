Fine delle speranze per i due alpinisti dispersi sul Monte Bianco: trovati senza vita Andrea Galimberti e Sara Stefanelli

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche di Andrea Galimberti e Sara Stefanelli, i due alpinisti di 53 e 41 anni dispersi da sabato sul Monte Bianco. I corpi senza vita sono stati trovati nella zona del Mur de la Cote, su un pendio ghiacciato verso la vetta del Monte Bianco sul versante francese. Gli alpinisti si trovavano in compagnia di altri due sudcoreani e sono stati i due italiani a dare l’allarme dopo essere rimasti bloccati in quota durante la discesa dalla cima, spaventati dalla nebbia e dal meteo poco favorevole. Drammatiche le loro parole ai soccorritori: “Veniteci a prendere, non vediamo nulla. Rischiamo di morire congelati”. I soccorsi hanno provato più volte a raggiungerli anche nella giornata di ieri ma le condizioni meteo non hanno consentito di lavorare agevolmente senza mettere a repentaglio anche la vita dei soccorritori stessi. Oggi, il drammatico ritrovamento da parte della Peloton de la gendarmerie d’haute montagne di Chamonix.