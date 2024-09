Schianto tra due auto sulla 125 a Budoni, quattro feriti lievi: tra loro anche una donna incinta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quattro feriti, tra i quali stando a quanto trapela anche una donna incinta, tutti in condizioni tutt’altro che gravi. È questo il bilancio di un incidente avvenuto sulla ss 125 a Budoni, in prossimità del bivio per Birgalavo.

Nell’impatto una Fiat Panda si è ribaltata su un lato e la squadra dei vigili del fuoco, arrivata in pochi minuti, ha lavorato per mettere in sicurezza i veicoli e lo scenario. Sul posto il 118 per i soccorsi sanitari, l’elisoccorso e i carabinieri per i rilievi di competenza.