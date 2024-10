Fine della speranza, trovato il corpo del cagliaritano Davide Manca a Monte Arcosu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fine della speranza: è stato ritrovato il corpo di Davide Manca in località Monte Arcosu, proprio nel giorno in cui un gruppo di amici e parenti, un centinaio di persone con decine di fuoristrada, si erano organizzati per aiutare a cercare il loro amico. Fino all’ultimo si è sperato di poterlo ritrovare vivo, Davide – velista ed escursonista 41enne cagliaritano – era esperto e forte, come raccontano gli amici.

Ma poco fa il suo corpo senza vita è stato ritrovato: una squadra di vigili del fuoco specializzata fluviale è stata elitrasportata insieme a una squadra del soccorso alpino. Durante la ricerca nella parte impervia, è stato trovato il corpo.

Attualmente si sta predisponendo il recupero con l’impiego del Drago143 del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Alghero per riconsegnare il corpo ai familiari.

Le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Cagliari.