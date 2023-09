Fine della paura, ritrovato il 74enne sparito da Pirri: “Dopo due giorni era finito a Capitana”

Fine dell’incubo per i parenti di Gianni Congiu. Il 74enne sparito da Pirri due giorni fa è stato trovato a Quartu, nella zona di Capitana: “L’ha trovato una dottoressa che ha visto la sua foto su Casteddu Online e l’ ha subito fermato. Sta bene e si trova già a casa, ora penseremo a stargli ancora più vicino”. Non si era mai allontanato per così tanto tempo da casa, l’ex ascensorista: “Papà è abituato a fare lunghe camminate ogni giorno ma poi è sempre rientrato”.

Il tam tam ha quindi funzionato: “Grazie a tutti”.