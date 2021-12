Fine della paura a Monserrato, dopo ore di ricerche trovata la fuga di gas in via Caracalla

Stop alla puzza di gas legata non solo all’aumento del liquido di odorizzazione ma, in un solo caso, anche a una fuga dalle tubature, a Monserrato. I Vigili del fuoco e i tecnici delle ditte specializzate sono intervenuti in via Caracalla e hanno individuato il punto esatto della perdita, dopo ore di ricerche, provvedendo alla riparazione. Ad assistere alle operazioni il sindaco Tomaso Locci, con lui il comandante della polizia Locale Massimiliano Zurru e il responsabile della ProCiv, l’ingegnere Piccardi: “Attendiamo la conclusione delle ispezioni e dei lavori”, ha spiegato Locci con un post su Facebook.