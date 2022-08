Finalmente crollano le terapie intensive Covid: -33% in una settimana

Crollano finalmente ad agosto i ricoveri per Covid nelle terapie intensive, ben il 33% in meno rispetto alla settimana precedente. Secondo le rilevazioni Fiaso attraverso gli ospedali sentinella, calano anche i ricoveri ordinari del 18,9%, mentre il numero dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, in una settimana è diminuito del 19,6%. Un ricoverato su tre nelle rianimazioni non è vaccinato, mentre tra i restanti ricoverati vaccinati, quasi l’80% ha ricevuto l’ultima somministrazione da oltre 6 mesi senza effettuare il richiamo della quarta dose.

Diminuiscono anche i ricoverati con covid, ovvero quelli che sono entrati in ospedale per altre patologie e sono poi risultati positivi al tampone, il che significa un calo significativo della circolazione del virus.