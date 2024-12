Filippo Turetta, le confessioni del memoriale: “Mi dispiace infinitamente per tutto quello che ho fatto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In attesa della sentenza di domani circa il femminicidio della 22enne Giulia Cecchettin, il reo confesso Filippo Turetta ha scritto il suo memoriale in cui spiega i motivi dell’omicidio, i pensieri, il suo rapporto rapporto ossessivo con la vittima. A carico del giovane ci sarebbero diversi elementi per i quali rischia l’ergastolo, ovvero premeditazione, stalking e crudeltà. Ecco le parole di Turetta, riportate anche dal nostro partner Quotidiano Nazionale:

“Faccio fatica a scriverlo, perché adesso mi sembra ridicolo e brutto come pensiero, ma mi sembrava ingiusto che io avessi intenzione di suicidarmi e lei in questo non avrebbe vissuto e avuto alcuna conseguenza quando – ha scritto il giovane– secondo me, in quei giorni erano le sue scelte ad avermi portato a quella situazione. È veramente difficile da ammettere ma la verità è che avevo pensato che avrei potuto toglierle la vita. Nella mia testa non ci sarebbe mai potuta essere una persona diversa. O lei o niente – continua Turetta – Era tutto per me. Io avevo concentrato tutta la mia vita su di lei, era la prima ed unica per me a qualunque costo il nostro destino era di restare insieme per sempre ed era tutto quello che volevo e per cui avrei fatto qualsiasi cosa”. “Non vedevo la minima luce a cui aggrapparmi. Lei si stava sempre più allontanando da me in quel momento e non vedevo nessuna possibile inversione di rotta all’orizzonte, anzi”.

Altro punto focale, già individuato da tempo da inquirenti e psicologi, è la laurea di Giulia: la ragazza avrebbe dovuto infatti discutere la tesi pochi giorni dopo i terribili eventi. Un momento che l’avrebbe allontanata da lui, dato che Giulia avrebbe proseguito gli studi in Fumetto a Reggio Emilia: “Dover festeggiare ed essere partecipativo e sorridente mentre nel frattempo dentro mi sentivo vuoto e pieno solo di emozioni negative e intanto essere in mezzo a così tante persone che mi vedevano e vedevano lei e sapevano che mi aveva lasciato e vedevano lei tranquilla e sorridente e io avrei dovuto sforzarmi al massimo invece. Mi sembrava tutto così pesate e insopportabile”, scrive con estrema sincerità Turetta. Infine, una delle parti più toccanti, quella che riguardano le scuse da fare alla famiglia di Giulia, di cui si è tanto discusso. Scuse che, secondo il 22enne, non avrebbero alcun senso vista l’entità abnorme dei fatti commessi. “Le scuse mi sembrano così minuscole rispetto al dolore che ho causato a lei e a tante altre persone e all’ingiustizia gravissima che ho commesso – scrive. “Per gli stessi motivi non ho mai chiesto perdono e non mi sentirei di farlo neanche in questo momento e non perché non sono pentito di quello che ho fatto o perché possa non interessarmi. Penso che solamente pensarci in questo momento sarebbe ridicolo e fuori luogo”. E conclude: “Mi dispiace. Mi dispiace infinitamente per tutto quello che ho fatto”.