Gadoni, morto a 38 anni il giorno della festa: addio a Stefano Gasparoli, un male incurabile lo ha portato via alla moglie e ai figli piccoli. Doveva essere una giornata in cui balli e musica avrebbero fatto da cornice all’appuntamento di Autunno in Barbagia, tappa nel piccolo centro del nuorese. E invece la notizia della scomparsa del giovane uomo è piombata come un fulmine a ciel sereno. Impossibile proseguire con spensieratezza, come per Fonni e gli altri comuni del nuorese, la fratellanza e la stretta appartenenza alla comunità hanno prevalso, in nome del lutto, del rispetto e del dolore nei confronti delle famiglie in lacrime per la perdita profonda. Ed è così che l’amministrazione comunale, interpretando la sensibilità dei cittadini ha annullato “tutti gli eventi musicali e le animazioni itineranti”. Gasparoli lascia la moglie e due bambini piccoli.

Pochi giorni fa era stato il Comune di Fonni a comunicare che la giornata di festa, in programma l’8 dicembre, fosse posticipata a fine gennaio, in segno di lutto per i quattro giorni morti in un incidente stradale a fine ottobre.