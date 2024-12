Giallo a Serramanna: ritrovato un cadavere vicino a un canale, era lì da giorni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un cadavere è stato ritrovato questa mattina nelle campagne di Serramanna nelle vicinanze di un canale recentemente prosciugato. Un passante che si trovava nella zona ha notato la presenza del corpo e ha immediatamente allertato le autorità. I carabinieri sono intervenuti sul luogo per avviare le indagini e raccogliere i rilievi necessari a determinare le cause della morte: da quanto emerso, il dettaglio è stato ricostruito considerando le condizioni in cui è stato ritrovato, il corpo sembra essere rimasto esposto all’aria aperta per alcuni giorni. L’area è stata messa sotto sequestro per permettere il regolare svolgimento delle operazioni investigative.