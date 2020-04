Fiavet, le agenzie di viaggi tranquillizzano i clienti: “Viaggiare è bellissimo, tutte le prenotazioni saranno spostate: saremo sempre con voi”

FIAVET Sardegna (Federazione Italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo), che aderisce a Confcommercio Imprese per l’Italia, la più grande rappresentanza d’impresa del nostro paese, dopo aver letto il grido d’allarme lanciato da un gruppo di agenti di viaggi isolani, e pubblicato su social e stampa, ci tiene a tranquillizzare la propria clientela, sottolineando che mai come in questo momento le agenzie e i Tour Operator sardi siano vicini alle migliaia di clienti che da anni si rivolgono a loro.

Mai come in questo momento di difficoltà, il nostro operato è servito e serve tutti i giorni, anche a distanza in Smart working, ad aiutare migliaia di persone a rientrare a casa da ogni parte del mondo, spesso abbandonati da tutti.

Inutile sottolineare che siamo preoccupati e che mai come in questo momento si debba restare uniti, per noi stessi e per tutti i nostri clienti che hanno e avranno bisogno di noi.

Le istituzioni nazionali e soprattutto regionali, grazie al dialogo che abbiamo sempre portato avanti e che si è ovviamente intensificato in questo momento, hanno capito quale sia la situazione del comparto turismo, e l’interlocuzione va avanti da settimane, con la consapevolezza che il nostro settore, e nello specifico, le agenzie di viaggio, vanno aiutate.

Il turismo fino ad oggi è stato una grande ricchezza e non ha mai chiesto aiuto, anzi ha portato all’economia regionale grandissimi benefici. È arrivato quindi per le istituzioni il momento di ricambiare quanto tutta la filiera del turismo ha fatto fino ad oggi.

Un piano di aiuti è stato già promesso ed illustrato dagli Assessori al Lavoro Alessandra Zedda, da Giuseppe Fasolino, Programmazione e bilancio, e da Giovanni Chessa, Turismo, artigianato e commercio, che insieme al Governatore Solinas stanno pensando ad un piano di interventi urgenti e indispensabili, e siamo certi che presto verrà reso pubblico.

I nostri clienti possono stare tranquilli, i viaggi prenotati verranno solamente spostati, anzi vi chiediamo di collaborare, non cancellando le pratiche ma semplicemente spostando la data del viaggio.

Sono stati via via predisposti voucher per l’importo dei viaggi, soggiorni e titoli di viaggio, spendibili entro 12 mesi dalla precedente data di partenza, per coloro che non sono potuti partire a causa dei blocchi, nessuno quindi perderà i propri soldi.

In ogni caso è opportuno sapere che da qualche anno esiste un Fondo di Garanzia, che tutte le agenzie in regola sono obbligate ad avere, nulla altro è che un’assicurazione sull’insolvenza e il fallimento.

Ricordiamo a tutti i clienti di richiederlo sempre al momento della firma del contratto, anche questo obbligatorio per legge.

Diffidate da chi non stipula il contratto senza indicare il Fondo di Garanzia.

Le agenzie di viaggi c’erano prima, ci sono e ci saranno anche dopo questo maledetto Covid-19, la nostra è una lunga storia, il nostro obiettivo è sempre stato regalare serenità e felicità, e continueremo a farlo.

Viaggiare è bellissimo e sono i soldi spesi meglio, chiediamo a tutti i nostri clienti di continuare a farlo.

Noi, se lo vorranno, saremo sempre al loro fianco.

Gian Mario Pileri – Presidente