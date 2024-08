Ferragosto infernale per la sanità sarda, malati e soccorritori stremati dall’afa e dalle attese da terzo mondo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Se fosse un film, un titolo ideale potrebbe essere “Ferragosto in trincea”. Ma non c’è nessuna telecamera e nessun regista: la sanità sarda è ancora allo sbando senza una guida sicura. E, nel clou dell’estate, c’è un’intera Isola che soffre, soprattutto quella che inizia nella zona dell’Oristanese e si estende sino al Cagliaritano. Certo, “capo di sopra” non ride: saltando, per pietà umana, i drammi dell’Ogliastra, Sassari e Olbia non se la passano bene. Ma gli sos maggiori ci sono su Cagliari e provincia: con la chiusura di vari reparti in altre zone della regione il flusso di malati e ambulanze aumenta. E il sistema non regge quasi più. Al Santissima Trinità anche sedici ambulanze fuori dal pronto soccorso: “Sulla nostra c’è una ottantenne di Quartu, con sospetto Covid, arrivata in codice giallo e attaccata alla bombola di ossigeno”, racconta, a Casteddu Online, una soccorritrice mentre cerca un po’ di ombra sotto la zona di smistamento delle barelle: “Da dentro l’ospedale ci hanno cominciato che non ne hanno più, possiamo solo attendere anche dieci ore di fila”.

Non va meglio al Policlinico: “Tante ambulanze di base ferme da ore” e, dai e numeri in tempo reale alla mano, è in sofferenza anche il Brotzu. “Portiamo nei pronto soccorso anche i turisti, loro contribuiscono ad aumentare il numero dei pazienti in attesa. C’è già il tanto per fare calare un triste sipario, ma manca Isili: pronto soccorso chiuso, Ferragosto di protesta, tutti convocati per un sit a Isili, davanti al pronto soccorso: “I diritti non vanno in vacanza”, tuona il sindaco Lca Pilia, “ci sarò anche insieme a tutta la Giunta e ai cittadini”. E dalla Regione governata da Alessandra Todde? A parte incontri, vertici, proclami, autointitolazioni e qualche stanziamento economico – vedi l’assessore della Sanità che, all’esordio, si era paragonato a Gigi Riva “Rombo di Tuono” – nulla di concreto.