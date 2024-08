Caos sanità, Serramanna 5 giorni consecutivi senza guardia medica

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna – Caos sanità, 5 giorni consecutivi senza guardia medica, lo sfogo del sindaco Littera: “Cara Asl, basta disservizi sulla nostra salute”. Vietato star male per 8600 persone, ancora una volta il servizio sanitario pubblico non verrà garantito nel paese del Medio Campidano e il primo cittadino scrive alla Asl al fine di provvedere a ripristinare al più presto la guardia medica.

“Adesso si è esagerato. Già le assenze da anni di nuovi Medici di Medicina Generale non vanno bene. Già la mancata apertura, neppure per una mattina, di un ambulatorio pediatrico nel nostro Comune non va bene. Già le interminabili file sotto il sole o la pioggia fuori dagli Ambulatori ASAP non vanno bene” espone Littera. “Ora per 5 giorni consecutivi la ASL comunica che non avremo una guardia medica per 8600 persone.

Questa situazione è inaccettabile”. La necessità di trovare soluzioni a favore dei cittadini, ecco la richiesta inviata ufficialmente alla Direzione Generale dell’ente sanitario: “Con profondo rammarico apprendo la notizia dell’ennesimo disservizio presso la Guardia Medica di Serramanna, comunicato con il messaggio riguardante l’interruzione dell’operatività dal 14 al 19 agosto 2024. Questo si traduce in ben cinque giorni consecutivi in cui la mia comunità rimarrà priva di un servizio di guardia medica essenziale.

Questa ulteriore sospensione arriva in un momento già estremamente critico per la nostra comunità. I cittadini di Serramanna stanno affrontando gravi difficoltà a causa della carenza di Medici di Medicina Generale e della totale assenza di una sede di Pediatria nel nostro comune.

É inaccettabile che una comunità già cosi provata venga nuovamente privata di un servizio sanitario fondamentale. La continuità dell’assistenza medica è un diritto imprescindibile di ogni cittadino, e la mancata operatività della guardia medica rischia di mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei nostri concittadini, soprattutto delle fasce più deboli e vulnerabili.

Chiedo con urgenza che la ASL fornisca delle soluzioni concrete e tempestive per garantire un servizio sanitario adeguato a Serramanna. La nostra comunità non può continuare a subire disagi a causa di carenze organizzative e gestionali che non dipendono dai cittadini, ma che ricadono pesantemente su di loro.

Confido in un vostro sollecito intervento per ripristinare al più presto la piena funzionalità della guardia medica di Serramanna e per evitare ulteriori disagi in futuro.

Resto a disposizione per un incontro volto a discutere di possibili soluzioni e a collaborare per migliorare la situazione attuale”. Massima disponibilità, insomma, e rinnovata, da parte delle istituzioni serramannesi per trovare un punto d’incontro, un’intesa specifica e duratura nel tempo per ridurre, almeno, i gravi disagi con cui la popolazione, da anni, è costretta a convivere.