Fernanda mamma di 50 anni di Cagliari, a Radio Casteddu: “Preoccupata per il rientro a scuola dei ragazzi”

cagliari

“Ho preso una corriera per raggiungere il capoluogo e mi sono alquanto spaventata per la gente a bordo che tossisce insistentemente e silenziosamente, in pullman non c’è alcun controllo e nemmeno l’igienizzante. I pullman inoltre sono sporchi e da mamma mi domando che cosa cambierà il primo febbraio quando a bordo di questi pullman saliranno i ragazzi”