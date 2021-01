L’ira di Maurizio a Radio Casteddu: “Qui il tampone a 60 euro, in Sicilia ne spendo 25”

Maurizio Romano di Siracusa ai microfoni di Radio Casteddu: “Pago 60 euro per effettuare il tampone, mentre in Sicilia costa 25 euro”.

54 anni, lavora a Porto Torres e 4 volte al mese rientra a casa. La polemica riguarda i test anti-covid troppo cari: “Come dobbiamo combattere il covid con questi prezzi assurdi? Non mi sembra una cosa normale, se siamo tutti uniti si è in grado di combattere il coronavirus, qualcuno deve darsi delle regole. Io cerco di tutelare la mia famiglia e gli altri, deve essere un’educazione di tutti effettuare questi controlli però non ovviamente a questi prezzi. È assurdo che chi si sposta specialmente per lavoro, quindi per dare da mangiare alla famiglia, debba affrontare una spesa di circa 300 euro; ci dovrebbero essere delle regole da rispettare, non ci può essere un mercato libero: diventa sciacallaggio. Non ho alcun rimborso su queste spese, sono soldi che tolgo alla famiglia per tutelarla”.

Risentite qui l'intervista a Maurizio Romano di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

