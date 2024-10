“Fermatevi, non ammazzate la sanità pubblica”: esplode la rabbia di Oss e infermieri a Cagliari

“Fermatevi, non ammazzate la sanità pubblica”. “Basta con i contratti da fame”: Sono solo alcuni degli slogan scritti negli striscioni di rabbia il 24 ottobre, nel giorno della manifestazione promossa dapresso la Asl di Cagliari. Una grande partecipazione che ha visto decine di lavoratrici e lavoratori lottare perchè non venga negato il diritto alla stabilizzazione. “USB Sanità non permetterà che si possano gettare via come scarpe vecchie. spiega Gianfranco Angioni- professionalità che nel periodo emergenziale hanno lasciato all’interno dei reparti lacrime e sangue . A differenza dei sindacati complici e padronali non barattiamo il diritto alla salute e alle cure, che ribadiamo si può assicurare con le assunzioni a tempo indeterminato. Da parte del Direttore Generale della ASL di Cagliari rileviamo la completa inadeguatezza e la totale indifferenza verso il dramma che vivono decine di famiglie. In un incontro irreale dove il Direttore delle professioni Sanitarie, incaricato dal direttore generale ASSENTE, pensando di relazionarsi con i soliti e proni sindacalisti , oltre arrampicarsi sugli specchi ha cercato di venderci aria fritta. Peccato per lui, in quanto ha trovato un fronte unitario, preparato e non disponibile ad accettare compromessi. Per USB Sanità non ci possono essere più scuse, andiamo avanti con la lotta ad oltranza . Prossimo itinerario Assessorato alla Sanità”, promette il sindacalista Gianfranco Angioni.