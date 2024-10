Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Eolico in Sardegna, il centrosinistra in Regione dice no all’esame immediato della legge Pratobello. 210 mila sardi hanno firmato contro la speculazione e l’assalto eolico in Sardegna, ma Alessandra Todde e la sua maggioranza tirano dritto: prima la variazione di bilancio e la legge sulle aree idonee, non contano le proteste dei comitati, la Pratobello sarà esaminata chissà quando. Seguirà cioè l’iter normale nelle Commissioni e oggi è stata bocciata la proposta del centrodestra di portarla subito in Consiglio regionale. Una risposta netta della maggioranza anche al pressing dell’imprenditore Sergio Zuncheddu: la Todde non si vuole fare dettare l’agenda da nessuno, regole e tempi sono quelli di una normalissima legge qualunque. E prima si discuterà la legge sulle aree idonee: se venisse approvata, è chiaro che per la Pratobello la strada potrebbe rivelarsi in salita, a meno che non si decida poi per un mix tra le due leggi. Per ora la notizia è una: la conferenza dei capigruppo ha frenato la legge Pratobello, mentre in diversi Paesi dell’isola stanno già comparendo enormi pale eoliche che deturpano il paesaggio.