“Tre casi gravissimi concentrati nel giro di pochi giorni e nello stesso territorio. L’ultimo riguarda il ritrovamento di tre cani brutalmente uccisi, un altro cane è stato trovato impiccato una settimana fa in località Sisca Manna, appena fuori Dolianova, e pochi giorni fa è morto il gatto Tigro dopo essere bruciato vivo nello stesso comune. Questa concentrazione di crudeltà in pochi km quadrati fa pensare alla presenza di un serial killer. LNDC Animal Protection chiede indagini approfondite e la collaborazione dei residenti”. Così la Lega nazionale per la difesa del cane interviene nella terribile escalation di maltrattamenti e ccisioni di animali a Dolianova. La Lega prende una posizione ufficiale, con una denuncia alle autorità competenti, chiedendo indagini immediate.

La macabra scoperta dei tre cani uccisi è stata segnalata da un’utente su Facebook, suscitando sconcerto e preoccupazione tra la comunità locale e gli amanti degli animali. Solo pochi giorni fa, nella stessa zona, erano stati rinvenuti un cane impiccato e un gatto bruciato vivo, evidenziando una preoccupante escalation di violenza nei confronti degli animali. LNDC Animal Protection – si legge nella nota – condanna fermamente questi atti barbarici e annuncia di aver presentato una denuncia alle autorità competenti, sollecitando indagini approfondite per individuare e perseguire i responsabili. È fondamentale che le forze dell’ordine trattino questi episodi con la massima serietà, considerando la possibilità della presenza di un individuo pericoloso che potrebbe rappresentare una minaccia non solo per gli animali, ma anche per la comunità umana di Dolianova e dintorni.

“La ripetizione di questi crimini efferati contro gli animali nella stessa area è estremamente preoccupante“, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Chiediamo alle autorità di intensificare le indagini e di considerare l’ipotesi di un serial killer di animali. È imperativo che si intervenga rapidamente per prevenire ulteriori atrocità e garantire la sicurezza di tutti.”

LNDC Animal Protection invita inoltre i cittadini a collaborare attivamente con le autorità e l’associazione stessa. Chiunque abbia informazioni utili o abbia notato comportamenti sospetti è esortato a segnalarli immediatamente alle forze dell’ordine e a contattare l’associazione all’indirizzo e-mail [email protected]. La collaborazione della comunità è essenziale per fermare questi atti di violenza e assicurare i colpevoli alla giustizia.

“Questi episodi di crudeltà non solo causano sofferenze indicibili agli animali, ma generano anche un clima di paura e insicurezza tra i residenti. LNDC Animal Protection ribadisce l’importanza di una maggiore sensibilizzazione sul rispetto e la tutela degli animali, nonché l’adozione di misure preventive efficaci per evitare il ripetersi di simili atrocità”, conclude Lndc.