Ferito da un cane a Cagliari, il dolce micio Filippo cerca una famiglia

Filippo cerca adozione. È un micione dal carattere mite e abituato a lettiera e cuccetta.

L’ho trovato 3 mesi fa , a Cagliari, ferito ad una zampetta .. con l’aiuto della veterinaria , abbiamo scoperto che si poteva trattare dell’aggressione di un cane , infatti ad oggi la zampina sta decisamente meglio e lui riesce a camminare anche spedito.

È stato sterilizzato e ha fatto il test per fiv e felv al quale è risultato positivo alla prima(purtroppo) . Cerca un’adozione in casa , no campagna, no libertà senza controllo perché tende a spaventarsi facilmente vista la vita che deve aver fatto fin’ora.

Io per problemi familiari e impossibilità mie non posso adottarlo e neppure prestarli tutta l’attenzione che meriterebbe perché è davvero una creatura incredibilmente dolce e affettuosa, non smetterebbe mai di volere carezze e grattini.

Al momento è a casa mia nel mio magazzeno , a Gonnosfanadiga, ma non ho nessun problema ad adozioni ovunque in Sardegna (ma si può cercare un modo anche fuori), basta che il micio trovi una vera casa e persone che lo amino e curino .

Grazie

Martina

Il mio numero è

3493274568

La mail

O Messenger