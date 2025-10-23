Ha colpito particolarmente il femminicidio della 29enne Pamela Genini, uccisa con 30 coltellate dal compagno Gianluca Soncin nella sua casa di Milano la settimana scorsa.

Un delitto brutale, avvenuto di fronte ai vicini che hanno visto l’orrore e la disperazione di Pamela.Gli inquirenti stanno raccogliendo varie ed importanti testimonianze da parte degli amici della ragazza che erano a conoscenza delle problematiche che stava vivendo con Soncin. Anche Francesco, l’ultimo ad aver parlato con Pamela e al quale lei aveva chiesto aiuto prima di essere uccisa, è stato ascoltato in queste ore e confermato le confidenze fatte dalla ragazza.

A tal proposito, la madre di Pamela, Una Smirnova, si era già sfogata al programma di canale 5 “Dentro la notizia”. Secondo Una sua figlia è stata lasciata sola e chi sapeva avrebbe dovuto denunciare Soncin. Pensiero ribadito più volte in vari contesti, così come il fatto che la famiglia di Pamela non era assolutamente a conoscenza delle violenze subìte. Altro elemento di amarezza per la signora Una è la cagnolina di Pamela, Bianca, alla quale la ragazza era legatissima. Ora la cucciola è affidata all’amico di Pamela, Francesco, ma la madre la rivorrebbe con sè come “ultimo ricordo di mia figlia”.