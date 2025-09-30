Fermato a Campobasso Salvatore Ocone, accusato di aver ucciso a pietrate la moglie Elisa Polcino, 49 anni. I fatti sarebbero avvenuti nella loro casa di Paulisi, in provincia di Benevento.

Le ricerche si sono protratte senza sosta fino a questa sera, quando l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine. Con lui anche i figli minorenni della coppia, di cui si erano perse le tracce dopo il delitto.

A fare la macabra scoperta era stata la suocera della vittima, che ha dato l’allarme. Da chiarire il movente e l’esatta dinamica del delitto, che si ipotizza possa essere avvenuto al culmine di una lite.

Si indaga anche sul passato della coppia per capire se ci fossero stati episodi precedenti di violenza.

Foto del nostro partner QN