Cagliari, Carlo Sanfilippo, l’ex insegnante di musica 75enne trovato morto dentro la sua roulotte era benestante: “Ha scelto lui di intraprendere questa vita, si è allontanato dalla famiglia, non lo abbiamo mai lasciato solo. Lo seguivamo a distanza”.

Una foto rubata alla fermata del bus in via Milano: era luglio ed è così che una sua parente ha immortalato l’uomo, per condividere l’immagine con il resto della famiglia. Con discrezione, senza invadere i suoi spazi, i suoi pensieri, le sue ideologie che lo avevano portato a vivere dentro un casa a quattro ruote. L’ex insegnante era, sostanzialmente, un anticonformista, che contrastava le ostilità e andava contro a ciò che proprio non gli andava bene. “Era stato licenziato da scuola, non si era presentato” per protesta, per fuggire da ciò che non condivideva. La sua famiglia era nota e benestante, dai genitori aveva ereditato alcuni immobili, parte dei quali erano stati venduti. La scelta di vivere in una roulotte era stata compiuta 15 anni fa e da allora la solitudine con se stesso era stata la sua routine quotidiana. Qualche vizio, purtroppo, potrebbe aver influenzato negativamente il suo percorso di vita, “ma vorrei che emergesse un suo ricordo dignitoso” spiega la parente a Casteddu Online.

Un uomo distinto, insomma, che aveva scelto di vivere così, lontano dal mondo di tutti e da tutti: “Aveva eccome la possibilità di pagare un affitto, aveva le case ereditate. Che io sappia non si è mai sposato”.

Ora si attende di conoscere come e quando avverrà il funerale di Carlo Sanfilippo: “Vorremmo per lui una sepoltura dignitosa”.

Le origini della famiglia Sanfilippo sono di Latina, oltre 60 anni fa si era trasferita a Cagliari dove hanno proseguito la vita.