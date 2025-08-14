Durante il Concerto tenuto ieri sera a Santa Teresa di Gallura, il

grande cantautore sardo si rivolge al pubblico e lancia un accorato

appello contro il genocidio in atto a Gaza e in Ucraina, ponendo

l’accento sul massacro di tanti bambini, vittime innocenti di una guerra

crudele.

Nell’ intervista rilasciata in esclusiva a Casteddu On Line, Piero

Marras non usa mezzi termini:

“qui si tratta di genocidio, non dobbiamo sottilizzare sulle parole,

noi assistiamo ad un genocidio continuo di questi bambini a Gaza e in

Ucraina. Mi ritengo anche di lanciare da ogni posto dove suono un

appello, che ritengo sia un dovere di ogni musicista e di ogni artista,

un grido di dolore da cui non possiamo esimerci, un grido che arriverà.

Bisogna essere consapevoli che non siamo isolati nel mondo, anche da

ogni piccolo centro deve partire l’ appello.

La nostra terra deve essere portatrice di valori che non si possono

dimenticare, in primis “la pace”, la vita umana che va rispettata. In

nome di questi bambini cerco di cantare e lanciare il mio messaggio.

Spero che il 15 agosto si possa in qualche modo risolvere il problema

dell’Ucraina, vorrei che ci fossero anche tutta l’Europa, l’Italia e la

Sardegna rappresentate in questo tipo di consesso”.

Cita anche il famoso scrittore israeliano, David Grossman, il quale

avrebbe ammesso chiaramente che quello in atto a Gaza sia un autentico

“genocidio”.

Si tratta di un appello forte e deciso quello che il grande cantautore

sardo ha lanciato ieri sera dal Palco di Santa Teresa di Gallura e che

ha toccato i cuori delle centinaia di persone che erano sul posto per

ascoltare le sue meravigliose canzoni.

Grande è stata l’emozione suscitata dalle vibranti parole scandite con

fermezza da Piero Marras, uomo dalla grande sensibilità, che con i suoi

brani ha portato la Sardegna nel mondo ed ha contribuito a farne

conoscere i sui valori più autentici.

Nella sua lunga attività artistica Piero Marras ha dimostrato sempre

grande attenzione per i problemi dell’isola ed in questa occasione ha

posto in evidenza un dramma, di portata mondiale, in tutta la sua

crudeltà, che sta diventando una delle più grandi tragedie della storia

recente ed a cui bisogna porre fine immediatamente con il contributo

piccolo o grande che sia, da parte di tutti noi.