Fase due, fidanzati e amici sono esclusi dagli incontri possibili: l’Italia di Conte è da Mulino Bianco

Fase due, amici e fidanzati sono esplicitamente esclusi dagli incontri possibili: l’Italia di Conte è da famiglia modello, quasi come nei vecchi spot del Mulino Bianco. “Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” e visite ai congiunti. Quotidiano.net dà dunque l’esatta interpretazione e la risposta alla domanda: come potranno fare le coppie, si potrà incontrare il fidanzato e la fidanzata? “Non essendo una visita ad un amico o fidanzato considerata come esigenza lavorativa o situazione di necessità e non essendo per il momento considerabile un amico o un fidanzato come “congiunto”, no non si potrà andare a trovarlo”. A meno che alla fine il governo non chiarisca che le coppie di fatto sono equiparate alle famiglie classiche.

Alla lettera, esisterebbe forse uno stratagemma: provare ad andare a fare l’attività motoria lontano da casa nello stesso posto, ma senza provare certamente a baciarsi. C’è da rispettare le distanze imposte dal premier Conte, anche nelle coppie. E in ogni caso anche negli incontri familiari, sono previste le mascherine. Sono dunque escluse al momento le coppie classiche e ufficiali non sposate, figuriamoci quelle “clandestine”, occasionali o appena formate.