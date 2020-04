4 maggio, ecco tutto quello che potremo o non potremo fare: il nuovo decreto di Conte in pillole

In modo semplificato e sintetico le disposizioni previste dal nuovo DPCM di oltre 70 pagine che entrerà in vigore dal 4 Maggio.

😷 OBBLIGO MASCHERINA in tutti i contatti sociali e in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico.

✅E’ consentito l’uso di mascherine di comunità (monouso, lavabili, autoprodotte).

🚗🚶‍♀️SPOSTAMENTI – POTREMO:

✅andare a trovare i FAMILIARI indossando la mascherina, mantenendo la distanza di 1 mt, ⛔️ vietati pranzi, spuntini e feste;

✅rientrare nel luogo di domicilio o residenza;

✅spostarci all’interno della stessa REGIONE.

📝 AUTODICHIARAZIONE

Gli spostamenti dovranno essere sempre corredati da autodichiarazione che consente di spostarsi per lavoro, salute, stato di necessità, incontro con i congiunti.

🏃‍♂️🚴‍♀️ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA – POTREMO:

✅praticare attività motoria INDIVIDUALE ma NON ludica o ricreativa;

✅fare attività motoria con i FIGLI e passeggiate con persone NON AUTOSUFFICIENTI nel rispetto della distanza di almeno 1 metro;

✅ATTIVITA’ SPORTIVA DINAMICA, a distanza di almeno 2 metri;

✅ gli atleti professionisti potranno riprendere ad allenarsi (non gli sport di squadra).

🍽☕️RISTORAZIONE, BAR, PASTICCERIE, GELATERIE

✅Consentito l’ASPORTO nel rispetto delle distanze di sicurezza. (la merce DEVE essere portata via non consumata nei pressi del locale).

✏️PUBBLICA ISTRUZIONE

✅Sono confermati gli aiuti alle famiglie come il CONGEDO STRAORDINARIO e il bonus BABYSITTING.

🔧🔨ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE – RIAPRIRA’

✅il settore MANIFATTURIERO, l’EDILIZIA e i CANTIERI;

✅ il commercio all’INGROSSO funzionale a queste filiere.

🚌🚂 TRASPORTO PUBBLICO

✅ Aumento della frequenza delle corse nelle ore di punta;

✅Posti a sedere distanziati;

🌡🤒 TEMPERATURA SUPERIORE A 37.5°C

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria DEVONO rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante.