Un presunto tradimento era stato l’origine del litigio tra due donne che era diventato virale sui social: insulti, schiaffi, calci per un uomo, insomma, la rissa aveva richiamato l’attenzione di tanti per la violenta modalità con la quale si era consumata. E, da quanto trapela, come riporta L’Unione Sarda, il tentato omicidio di due settimane fa sarebbe legato proprio a questo episodio.

Due giorni fa i Carabinieri di Cagliari Sant’Avendrace, a conclusione di un’articolata attività d’indagine, hanno individuato un 25enne cagliaritano quale presunto autore del tentato omicidio: un uomo, noto alle forze dell’ordine, il 26 luglio era stato attinto da un colpo d’arma da fuoco esploso da ignoti. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi di reità nei confronti del sospettato.

Accogliendo la richiesta dei Carabinieri, la Procura di Cagliari ha emesso il 30 luglio un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico dell’uomo, resosi nel frattempo irreperibile. Nella serata dell’8 agosto, il sospettato si è presentato spontaneamente presso la Questura di Cagliari, dove è stato eseguito il fermo. Ultimate le formalità di rito, il giovane è stato condotto in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.