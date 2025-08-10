In arrivo i droni per stanare gli incendiari e chi scambia l’ambiente per una discarica a cielo aperto: l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano investe sulla sicurezza e affida alla tecnologia il contrasto all’illegalità. Il presidente Maurizio Cuccu: “Un primo importante piano di investimenti a beneficio di tutti i Comuni”.

“Un primo importante piano di investimenti per l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, che porterà benefici concreti e tangibili in ciascun Comune del nostro territorio.

Con questa strategia, infatti, un piano di investimenti da 246 mila euro, “rafforziamo la sicurezza, miglioriamo i servizi e valorizziamo l’efficienza degli uffici dell’Unione”.

Nel dettaglio: 2 droni per la Polizia Locale, per garantire un controllo del territorio più efficace e una sicurezza rafforzata, anche e soprattutto a livello ambientale;

un defibrillatore in ciascun Comune, per avere un presidio salvavita accessibile a tutti; nuove dotazioni per gli eventi pubblici, come sedie ignifughe, transenne e barriere, per rendere ogni manifestazione più sicura. E ancora: interventi di manutenzione straordinaria nella sede dell’Unione, per uffici più accoglienti e funzionali.

“È un segnale chiaro: insieme possiamo costruire un territorio più sicuro, moderno ed efficiente, con servizi all’altezza delle aspettative dei nostri cittadini. Ringrazio i sindaci e i delegati dei paesi dell’Unione per la condivisione di intenti e per lo spirito di collaborazione dimostrato: è grazie al lavoro di squadra che possiamo realizzare interventi capaci di rispondere alle esigenze reali delle nostre comunità”.