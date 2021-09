Su Facebook trova un annuncio con le ‘pattadesi’ che gli avevano rubato: nei guai 48enne

Tre mesi fa, un meccanico di Mandas, aveva subito un furto in casa dalla quale gli erano stati rubati due coltelli di pregio di tipo pattadese. Successivamente l’uomo si è messo cercare accuratamente sugli annunci di vendita di coltelli, con la speranza chissà di trovare qualcosa. A ben vedere, perché in uno di questi, su Facebook, ha riconosciuto due coltelli messi in vendita a 400 euro, che sembravano essere i suoi. Così ha contatto il venditore per un incontro: erano proprio i suoi, quelli che gli erano stati rubati tempo prima.

L’uomo ha subito allertato i carabinieri ed è scattata la successiva perquisizione in casa del venditore. Qui i militari hanno posto sotto sequestro una lama in ossidiana e due collane in pelle con ciondolo in ossidiana e forma a punta di freccia, al fine di effettuare più approfonditi accertamenti su oggetti così particolari che potrebbero essere riconosciuti da ipotetiche vittime di furto. Nei guai è finito un 48enne, già noto alle forze dell’ordine, denunciato dai carabinieri per ricettazione.

I militari stanno effettuando un monitoraggio delle denunce ricevute dei vari comandi dell’arma del sud Sardegna allo scopo di tentare di ricostruire ulteriori furti.