Iglesias, rompe il vetro di un distributore di bevande e ruba birre e snack: nei guai 33enne

Iglesias. Ha scassinato una distributore automatico di bevande, portando via 14 lattine di birre e diversi snack. E’ finito in manette per furto aggravato, un 33enne di Sinnai, disoccupato e incensurato. E’ stato rintracciato subito dopo aver infranto il vetro della macchina erogatrice e compiuto il furto. Il danno è quantificato in circa 1500 euro. Il giovane si trova ai domiciliari in attesa del rito per direttissimo previsto per domani.