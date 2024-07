Fa incetta di tabacchi e liquidi mascherato da Batman a Cagliari, arrestato Daniele Campagnola: “Cercherà di risarcire il tabaccaio”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È Daniele Campagnola, 51enne di Sant’Elia, l’uomo arrestato dalla polizia in via del Sole a Cagliari mentre, col volto coperto da passamontagna e una maschera di Batman, stava svaligiando il distributore automatico di sigarette della “Cartotabacchi 3D”. Alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga, ma è stato bloccato quasi subito. Aveva con lui un borsone, dentro c’erano 51 confezioni di tabacco e trentacinque di liquidi per sigarette elettroniche. Campagnola aveva studiato il piano nei minimi dettagli: ha infatti rotto sia il plexiglass esterno che il vetro, messi entrambi a protezione del distributore. Campagnola è stato arrestato per furto aggravato. Erano le due di notte quando qualche residente di via del Sole, sentendo dei rumori, si era affacciato alla finestra e aveva subito dato l’allarme, chiamando il 113. Oggi il cinquantunenne è finito davanti al giudice per l’udienza di convalida: arresto confermato, il giudice ha deciso di disporre per l’uomo l’obbligo di dimora.

Il legale di Campagnola è Ignazio Ballai: “Cercheremo di trovare il modo per risarcire, di tutti i danni subìti, il proprietario della tabaccheria”.