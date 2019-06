Evade dai domiciliari e minaccia l’ex di morte: arrestato 45enne a San Gavino

Nonostante fosse agli arresti domiciliari ( per reati persecutori), è uscito di casa per recarsi nel posto di lavoro dell’ex fidanzata. Una volta raggiunta l’ha addirittura minacciata ripetutamente di morte, per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo dei militari. Rintracciato poco dopo, l’uomo, un 45enne di San Gavino Monreale, è stato arrestato dai carabinieri per evasione e atti persecutori. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Uta.