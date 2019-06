Anfiteatro, Truzzu contro il centrosinistra: “Hanno distrutto una delle bellezze di Cagliari”

“Vi ricordate come era bello assistere a uno spettacolo all’anfiteatro romano? Vi è capitato di vedere in che stato si trovi adesso?”. Paolo Truzzu, candidato sindaco del centrodestra alle prossime comunali attacca il centrosinistra per la gestione dell’Anfiteatro romano. “Valeva la pena spendere oltre un milione di euro per costruire l’Arena a Sant’Elia, di cui ora non rimane nulla? A voi le risposte”.

Nel video pubblicato su da Truzzu su facebook “le immagini impietose su quel che resta, in entrambi i luoghi, dopo il passaggio dei barbari che parlano di cultura, ma hanno distrutto una delle bellezze di Cagliari”.