Evade dai domiciliari a Cagliari: arrestato un 50enne.

Cagliari, evade dai domiciliari. Arrestato un 50enne.

Nella notte gli agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno tratto in arresto in flagranza per evasione un 50enne. Nel corso dei quotidiani servizi svolti dalle pattuglie della Polizia di Stato, finalizzati al controllo dei soggetti sottoposti al regime alternativo alla detenzione, l’uomo, che era gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai poliziotti nel quartiere San Michele, fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione, né giustificazione.

Il 50enne è stato tratto in arresto per il reato di evasione e nella mattinata di oggi si terrà l’udienza di convalida per direttissima.