Evade dai domiciliari, 46enne arrestato a Cagliari

Cagliari, evade dai domiciliari: arrestato dalla polizia un 46enne.

Continuano, anche durante questo periodo di emergenza sanitaria, i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Nella serata di ieri un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava nella via Seruci, ha notato e riconosciuto Sandro Zucca, 46enne cagliaritano, noto pluripregiudicato, mentre usciva da un comprensorio condominiale. Accortosi della presenza dei poliziotti, l’uomo ha cercato di eludere il controllo, ma gli agenti sono riusciti a fermarlo mentre, come se nulla fosse, si dirigeva verso l’interno del palazzo.

I poliziotti, compiendo i relativi accertamenti, che oltretutto hanno evidenziato i numerosi precedenti penali dell’uomo, hanno constatato che Zucca era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e per questo è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura in stato di arresto per evasione.

Questa mattina si terrà l’udienza direttissima.