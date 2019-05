Europee: boom della Lega di Matteo Salvini al 34 per cento, crollano il M5S e Luigi Di Maio

Europee. boom della Lega di Salvini che vola al 34%, flop del M5S al 18, bene il Pd al 22. Matteo Salvini il vero vincitore, Di Maio il grande sconfitto: si va verso una resa dei conti anche al governo? Il campione dell’8 per cento nelle proiezioni nella notte vede un clamoroso exploit della Lega di Salvini che addirittura tocca il 34 per cento, mentre il M5S di Di Maio si ferma al 18 con il Pd intorno al 22 per cento. Risultati che se confermati non potranno che avere effetti importanti sulla politica italiana: ci si aspettava un grande risultato di Salvini ma i numeri sembrano addirittura superiori alle previsioni, con numeri da Democrazia Cristiana. Forza Italia tiene con il 10 per cento, che ipoteticamente sommato ai numeri di Fratelli d’Italia che ha il 6 per cento e a quelli della Lega sfiorano addirittura la metà degli elettori per l’intero centrodestra.