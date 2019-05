Elena Bellu, 24 anni, di Monserrato: è lei la bellissima Miss Mondo Sardegna del 2019. Dopo il grande successo del tour in tutta l’isola del concorso di miss mondo siamo arrivati alla finale regionale 2019, infatti venerdi 24 maggio si e’ svolta la finale del concorso nella stupenda location del ristorante “Al Poetto” difronte alla bellissima spiaggia cagliaritana con le bellissime aspiranti miss provenienti da tutta la Sardegna:

miss mondo Sardegna 2019 e’ stata eletta Elena Bellu. La studentessa ventiquattrenne proveniente da Monserrato, bellissima , elegantissima fisico da modella ha sbaragliato tutte le altre concorrenti in gara con la sua classe e la sua dolcezza.

La seconda classificata e’ stata Egle Cherchi ventenne proveniente da Orosei. La terza classificata e’ stata Martina Gina Piroddi 21 anne proveniente da Lanusei La quarta classificata e’ stata Elisa Caredda ventunenne proveniente da Quartu Sant’Elena.

Durante la cerimonia e’ stata assegnata la fascia aggiuntiva “la miss del web” votata via web a Marta Putzolu proveniente da Portoscuso: tutte le cinque vincitrici rappresenteranno la Sardegna nelle fasi finali del concorso di giugno 2019 a Gallipoli in Puglia.

La serata e’ stata presentata da Alesandra Mocci, e Krystian Zeta .le miss provenienti da tutta l’isola si sono scontrate a suon di defile’.

Grandi ospiti della serata con la fantastica danzatrice orientale Katia Malika Marcis vinvitrice dell’edizione regionale 2019 del bellydance talent, la stupenda voce della grande cantante soul Angelia e l’intervento di Mario Fabiani con il sempre verde “ti ho vista piangere” e i bravissimi ballerini stile west Texardi capitanati da Roberto Nonnis.

Il concorso internazionale di miss mondo e’organizzato a livello nazionale dalla Adm international di Antonio Marzano, in Sardegna ha l’esclusiva l’agenzia di moda musica e spettacolo Lady music models di Gianfranco Campus.