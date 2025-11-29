I Carabinieri di Decimomannu hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento con contestuale applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 44 anni, operaio, già noto alle forze dell’ordine. La misura cautelare è stata disposta dal giudice a seguito della denuncia presentata da una 37enne, ex compagna dell’indagato, che ha raccontato di aver subito ripetuti comportamenti molesti e denigratori durante la loro relazione, terminata da alcuni mesi.

Le dichiarazioni della donna hanno portato all’apertura di un’indagine, al termine della quale l’Autorità giudiziaria ha ritenuto necessario intervenire per tutelare l’incolumità della vittima. L’uomo è ora sottoposto a rigide prescrizioni e al monitoraggio elettronico, che gli impongono di tenersi lontano dai luoghi frequentati dalla ex compagna.