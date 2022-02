Eunice sferza la Sardegna: maestrale fino a 100 chilometri e pioggia nel weekend

Il weekend appena passato aveva illuso un po’ tutti sul fatto che l’inverno e il maltempo fossero ormai alle spalle. Ma non è così, perché non solo la tempesta Eunice che già enormi danni ha portato in tutta Europa è arrivata in Italia e sulla Sardegna, ma per il prossimo weekend si prevede un peggioramento con temperature in calo, nubi e qualche pioggia sparsa, a ricordarci che in fondo siamo solo a febbraio.

Oggi in Sardegna il vento di maestrale soffia con raffiche di burrasca che in media stanno toccando i 35/40 nodi (tra i 70 e gli 85 chilometri all’ora) ma che in alcune aree più esposte a nord-nord ovest dell’Isola raggiungono punte di 100 chilometri orari. La perturbazione che ha creato gravi danni in Europa, secondo le previsioni dell’Ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari), non porterà però piogge ma solo nubi sparse con qualche piovasco sui rilievi. Non è la pioggia dunque a preoccupare gli esperti: a impensierire la Protezione civile regionale, che ieri ha emanato un’allerta, sono però il vento con le possibili conseguenze e le mareggiate sulle coste maggiormente esposte. L’emergenza, se non ci saranno proroghe, durerà fino a domattina alle 6. Dopo un martedì piuttosto freddo, da mercoledì tornerà il bel tempo ma non fino al weekend: sabato prossimo si prevede un ulteriore peggioramento a causa di una nuova perturbazione proveniente dal nord Europa che poterà pioggia e aria fredda.