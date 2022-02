Cagliari, nuovo tempio a San Michele: apre la Sala del Regno dei Testimoni di Geova

Nascerà a pochi passi dalla chiesa della Medaglia Miracolosa la nuova Sala del Regno dei Testimoni di Geova, un luogo di culto, realizzato con fondi privati, per le funzioni religiose dei fedeli cagliaritani. Bacaredda. Da anni i Testimoni di Geova hanno tentato di realizzare il loro tempio, ma mai nessun progetto nel corso degli anni è andato in porto. Ora potrebbe essere la volta buona.

L’area interessata al progetto si trova nel quartiere di San Michele tra via Bosco Cappuccio, via Premuda e via Podgora. E’ prevista anche la realizzazione di parcheggi e di un percorso pedonale nuovo di zecca che garantirà il collegamento tra via Premuda e via Bosco Cappuccio. Il sopralluogo della commissione Urbanistica in via Bosco Cappuccio dove l’impresa Fluret dovrà realizzare il grande edificio religioso, che attende solo il via libera di palazzo Bacaredda, si svolgerà questo pomeriggio.