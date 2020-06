“Estate sicura in Sardegna, no alla barbara invasione di turisti senza autocertificazione”

Il Psd’Az in versione “young” manifesta al Bastione di Cagliari insieme a Lega, FdI e Forza Italia contro il Governo Conte. Molte le tematiche sul tappeto, ma a poche ore da quel tre giugno già fissato come data per le riaperture di tutte le regioni, il tempo sembra correre a doppia velocità. Solinas è pronto a proporre la certificazione volontaria per i vacanzieri, con la quale dimostrare di non avere il Coronavirus. Antonella Scarfò, consigliera comunale a Cagliari e coordinatrice nazionale dei giovani sardisti, è netta: “Questo Governo non ci rappresenta, per la Sardegna decidiamo noi sardi. Il nostro presidente, Solinas, è il garante sanitario di tutta l’Isola, vogliamo un’estate sicura e non una barbara invasione di turisti senza autocertificazione”, tuona la Scarfò. Insomma, la linea della “verifica” volontaria da parte dei vacanzieri la trova pienamente d’accordo.

A Cagliari, intanto, dopo il lockdown per Coronavirus, pian piano si sta tornando alla normalità, ma il mondo del commercio sta ancora annaspando: “È stato un duro colpo, il Governo non ci sta aiutando come dovrebbe, sta gestendo la fase due in un modo confusionale. Come Comune, siamo dalla parte dei cittadini e faremo di tutto per aiutarli”, promette la consigliera sardista.