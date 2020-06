Vergogna a Baccu Mandara, parcheggio per disabili utilizzato come immondezzaio

Buste bianche, blu, rosa, sacchi neri, rifiuti che spuntano e puzza, in allegato, garantita. E c’è pure una spiaggina gialla, di quelle utilizzate per stare comodi in spiaggia. Tutto ammassato, proprio a ridosso di un parcheggio per disabili vicino alla caletta di Baccu Mandara, una delle “perle” marine sarde, a Geremeas. Gli incivili sono passati anche lì, purtroppo, e ne hanno approfittato: difficile sapere se sia tutto un unico “carico” di immondezza o se il gesto incivile di uno abbia richiamato, in seguito, altri incivili. La foto è stata pubblicata dalla pagina Facebook Difendiamo la Sardegna, e le decine di commenti già presenti sono tutti velenosissimi. Il commento dei gestori della pagina? Solo due parole, sin troppo chiare: “Che dire?”. Già. Che dire?