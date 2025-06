Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei territori a vocazione turistica, in particolare in Sardegna, per garantire maggiore sicurezza durante l’estate. È quanto annunciato dalla Lega con una nota ufficiale diffusa oggi dal segretario regionale Michele Ennas. “In arrivo in Sardegna un incremento degli agenti per la vigilanza estiva. Bene il piano del Viminale che, grazie all’impegno del sottosegretario Molteni, assegna rinforzi nelle singole province dal 1° luglio al 1° settembre. In particolare per la nostra regione sono 157 agenti, di cui 58 a Cagliari, 12 a Oristano, 79 a Sassari, 8 a Nuoro. La sicurezza come sempre è una priorità della Lega, attenta alle esigenze del territorio”, ha dichiarato Ennas. A livello nazionale, come illustrato dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, sono in arrivo complessivamente oltre 2.300 unità di personale interforze – tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza – destinate alle principali località turistiche italiane. “Dal 1° luglio al 1° settembre, con unità aggiuntive di personale in aumento rispetto al passato – ha spiegato Molteni – garantiamo un nuovo potenziamento delle attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto ai fenomeni di allarme sociale e ai reati predatori”. “Garantire la sicurezza del Paese – ha aggiunto – è la precondizione per lo sviluppo e la crescita anche turistica dell’Italia. Il potenziamento degli organici e l’impegno con i rinforzi estivi dimostrano che la direzione del Governo è chiara: investire nella sicurezza delle città è una priorità, anche grazie alla recente approvazione del Decreto Sicurezza”.