Benvenuta estate: flash mob dei samassesi emigrati a in Francia e Germania

Insolito flash mob per salutare la primavera e dare il benvenuto all’estate: fiori e piante esposti da finestre e balconi in tutte le località dove risiedono i samassesi emigrati. L’iniziativa ha già coinvolto decine di persone che, immancabilmente, hanno iniziato a postare le immagini dai luoghi di residenza: Milano, Neufchef (Francia), Altavilla vicentina, Bad Kissingen (Germania), Renens (Svizzera).

“Il significato di questa iniziativa – spiega il promotore Massimiliano Cocco – è quello di voler dare un segnale di buon auspicio per il futuro. Stiamo attraversando un periodo molto particolare e difficile e non potendo ancora incontrarci di persona, questo è un piccolo modo per poter stare vicini gli uni con gli altri anche se siamo lontani. Sono giunte tantissime foto sinora, un gesto semplice ma importante per esprimere positività e la voglia di guardare al futuro “.